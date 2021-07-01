Количество погибших пеликанов в заказнике Тюменской области увеличилось до 65

"Ежедневно производится сбор, на данный момент собрано 65 мертвых птиц", - сказали там.

Как сообщил директор Национального парка "Припышминские боры" Сергей Курышкин, в управлении которого находится тюменский заказник "Белоозерский", ситуация стабилизировалась, проведены организационные мероприятия, связанные с введением карантинных мер, - допуск на территорию ограничен, проводятся рейдовые мероприятия по водному патрулированию. "Все останки, находящиеся на озере, вывезены, транспортированы в места утилизации через инсинерацию", - добавил он.

Ранее сообщалось, что 40 мертвых пеликанов обнаружены в заказнике "Белоозерский" в Тюменской области. По словам главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, причиной гибели птиц стал птичий грипп. На территории эпизоотического очага, находящегося в пределах границ озера Большое Белое, и на ряде других прилегающих территорий введен карантин - ограничено передвижение транспорта, прекращены перемещение птиц внутри очага и вывоз из него птиц, яиц и других продуктов птицеводств, приостановлена торговля птицей.