В Ингушетии работодателям рекомендовали провакцинировать 60% сотрудников до 1 августа

МАГАС, 1 июля. /ТАСС/. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов внес изменения в указ об ограничениях в связи с пандемией коронавируса и рекомендовал работодателям до 1 августа провести вакцинацию 60% сотрудников и перевести на удаленку работников старше 65 лет, сообщили журналистам в пресс-службе главы региона.

"Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории республики, до 1 августа 2021 года включительно обеспечить вакцинацию не менее 60% сотрудников и соблюдение в усиленном режиме всех ограничительных мероприятий, <…> обеспечить перевод на дистанционный режим работы всех сотрудников с хроническими заболеваниями, в возрасте 65 лет и старше, в особенности не вакцинированных и не переболевших коронавирусом", - говорится в сообщении.

Также в тексте указа говорится о запрете до 1 августа включительно нахождения детей в торговых центрах и местах массового скопления людей, за исключением учреждений дополнительного образования, без сопровождения родителей.

"Также рекомендовано органам местного самоуправления региона с привлечением религиозных и общественных деятелей проводить информационно-разъяснительную работу о важности вакцинации и необходимости соблюдения профилактических мер, необходимых для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции", - добавили в пресс-службе.

Ранее в республике были до 15 июля продлены ограничения в связи с пандемией коронавируса, в которые входит и режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями. В регионе была ограничена работа культурно-досуговых и развлекательных учреждений, также ограничена работа организаций общепита после 23:00 мск и проведение свадеб в ресторанах площадью менее 400 кв. м. Разрешено проведение официальных мероприятий при соблюдении всех противоэпидемических требований.

По данным оперштаба региона, за последние сутки в регионе выявлено 25 случаев заражения, за все время пандемии были инфицированы 16 204 человека, из них 65 госпитализированы. В тяжелом состоянии в реанимации находятся 15 человек, пять из них - на аппаратах ИВЛ. Умерли 195 человек с коронавирусной инфекцией, выздоровели 15 695.