В Вооруженных силах РФ начали ревакцинацию военнослужащих от коронавируса

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Ревакцинация военнослужащих от коронавируса началась в Вооруженных силах РФ. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"В соответствии с решениями министра обороны РФ и оперативного штаба министерства обороны по предупреждению заноса и распространения новой коронавирусной инфекции в ВС РФ с 1 июля 2021 года в военно-медицинских организациях Минобороны России организована ревакцинация против новой коронавирусной инфекции военнослужащих всех категорий, уже получивших полный курс вакцинации до 1 января 2021 года, а также членов их семей, федеральных государственных гражданских служащих, гражданского персонала и военных пенсионеров", - сказали в военном ведомстве.

В министерстве напомнили, что в результате проведения массовой иммунизации военнослужащих в Вооруженных силах РФ сформирован коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции.