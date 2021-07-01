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В Вооруженных силах РФ начали ревакцинацию военнослужащих от коронавируса

В Минобороны напомнили, что в результате проведения массовой иммунизации военнослужащих в Вооруженных силах РФ сформирован коллективный иммунитет к коронавирусу

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Ревакцинация военнослужащих от коронавируса началась в Вооруженных силах РФ. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

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"В соответствии с решениями министра обороны РФ и оперативного штаба министерства обороны по предупреждению заноса и распространения новой коронавирусной инфекции в ВС РФ с 1 июля 2021 года в военно-медицинских организациях Минобороны России организована ревакцинация против новой коронавирусной инфекции военнослужащих всех категорий, уже получивших полный курс вакцинации до 1 января 2021 года, а также членов их семей, федеральных государственных гражданских служащих, гражданского персонала и военных пенсионеров", - сказали в военном ведомстве.

В министерстве напомнили, что в результате проведения массовой иммунизации военнослужащих в Вооруженных силах РФ сформирован коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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