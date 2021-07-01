Второй всероссийский форум по развитию промышленного туризма пройдет в Челябинской области

КУРСК, 1 июля. /ТАСС/. Второй всероссийский форум по развитию промышленного туризма, мероприятия которого проходят 1 и 2 июля в Курской области, состоится в октябре в Челябинской области, сообщил заместитель губернатора региона Егор Ковальчук.

"В октябре у нас запланирован всероссийский форум по промышленному туризму, который пройдет в Магнитогорске. Пользуясь случаем, хочу пригласить всех здесь присутствующих на это мероприятие", - сказал Ковальчук в ходе сессии форума по развитию промышленного туризма в Курске.

По словам руководителя программы по развитию промышленного туризма АСИ Ольги Шандуренко, подобные всероссийские форумы для продвижения промтуризма в регионах планируется проводить регулярно.

"Это будет постоянно, на системной основе развиваться, будем обмениваться опытом, встречаться", - добавила Шандуренко.

Первый всероссийский форум по промышленному туризму проходит в Курской области 1 и 2 июля. В ходе сессий и дискуссий более 50 экспертов из регионов России обсудят актуальные вопросы развития промышленного туризма, посетят предприятия региона. Организаторами форума выступают администрация Курской области и "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов".