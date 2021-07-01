Сыновья принцессы Дианы открыли статую матери в саду Кенсингтонского дворца

ЛОНДОН, 1 июля. /ТАСС/. Сыновья британской принцессы Дианы (1961-1997) принцы Уильям и Гарри открыли в четверг посвященную матери статую в саду Кенсингтонского дворца в Лондоне. Трансляцию торжественной и очень камерной церемонии, приуроченной к 60-летию со дня рождения первой супруги наследника британского престола принца Чарльза, вел телеканал Sky News .

Облик скульптуры оставался загадкой вплоть до последнего момента, когда герцоги Кембриджский и Сассекский вместе стянули с памятника зеленое покрывало. Под ним оказалось бронзовое изваяние, изображающее принцессу, рядом с которой стоят мальчик и девочка. Левая рука Леди Ди лежит на плече девочки, правая - на плече мальчика.

"Сегодня, в день, который мог бы стать 60-летием нашей матери, мы вспоминаем ее любовь, ее силу и характер - те качества, которые сделали ее силой во благо во всем мире, меняя жизни бесконечного числа людей в лучшую сторону", - говорится в совместном заявлении принца Уильяма и принца Гарри.

"Каждый день мы хотели бы, чтобы она была с нами, и наша надежда заключается в том, чтобы эта статуя всегда рассматривалась как символ ее жизни и ее наследия", - отмечается в коммюнике сыновей принцессы, которым было 15 и 12 лет соответственно, когда она погибла в ДТП в Париже.

Автором памятника стал британский скульптор Иэн Рэнк-Броудли, создавший портрет королевы Елизаветы II, который с 1998 по 2015 годы украшал аверсы всех без исключения британских монет. Его работы находятся в постоянных коллекциях Британского музея, Национальной портретной галереи в Лондоне, музеев Эшмола в Оксфорде и Фицуильяма в Кембридже, а также целом ряде других собраний.

Знак примирения?

Открытие статуи, заказанной братьями еще в 2017 году, омрачено размолвкой внутри семейства королевы Елизаветы II. В 2020 году принц Гарри и его супруга Меган Маркл отказались от статуса старших членов монаршей фамилии и переехали в США, решив обеспечить себе финансовую и личную независимость. После этого они дали несколько скандальных интервью, обвинив членов королевской семьи и их окружение в расизме, холодности и равнодушии к проблемам супругов.