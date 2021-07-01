Сыновья принцессы Дианы открыли статую матери в саду Кенсингтонского дворца

ЛОНДОН, 1 июля. /ТАСС/. Сыновья британской принцессы Дианы (1961-1997) принцы Уильям и Гарри открыли в четверг посвященную матери статую в саду Кенсингтонского дворца в Лондоне. Трансляцию торжественной и очень камерной церемонии, приуроченной к 60-летию со дня рождения первой супруги наследника британского престола принца Чарльза, вел телеканал Sky News.
Облик скульптуры оставался загадкой вплоть до последнего момента, когда герцоги Кембриджский и Сассекский вместе стянули с памятника зеленое покрывало. Под ним оказалось бронзовое изваяние, изображающее принцессу, рядом с которой стоят мальчик и девочка. Левая рука Леди Ди лежит на плече девочки, правая - на плече мальчика.
"Сегодня, в день, который мог бы стать 60-летием нашей матери, мы вспоминаем ее любовь, ее силу и характер - те качества, которые сделали ее силой во благо во всем мире, меняя жизни бесконечного числа людей в лучшую сторону", - говорится в совместном заявлении принца Уильяма и принца Гарри.
"Каждый день мы хотели бы, чтобы она была с нами, и наша надежда заключается в том, чтобы эта статуя всегда рассматривалась как символ ее жизни и ее наследия", - отмечается в коммюнике сыновей принцессы, которым было 15 и 12 лет соответственно, когда она погибла в ДТП в Париже.
Автором памятника стал британский скульптор Иэн Рэнк-Броудли, создавший портрет королевы Елизаветы II, который с 1998 по 2015 годы украшал аверсы всех без исключения британских монет. Его работы находятся в постоянных коллекциях Британского музея, Национальной портретной галереи в Лондоне, музеев Эшмола в Оксфорде и Фицуильяма в Кембридже, а также целом ряде других собраний.
Знак примирения?
Открытие статуи, заказанной братьями еще в 2017 году, омрачено размолвкой внутри семейства королевы Елизаветы II. В 2020 году принц Гарри и его супруга Меган Маркл отказались от статуса старших членов монаршей фамилии и переехали в США, решив обеспечить себе финансовую и личную независимость. После этого они дали несколько скандальных интервью, обвинив членов королевской семьи и их окружение в расизме, холодности и равнодушии к проблемам супругов.
По данным некоторых СМИ королевства, отношения Уильяма и Гарри разладились задолго до этого из-за конфликта между их женами.
Британские обозреватели выражают надежду на то, что встреча братьев, которые вместе отдали дань уважения матери, поможет им хотя бы частично преодолеть разногласия и вновь сблизиться. В этом году принц Гарри уже посещал Великобританию, чтобы принять участие в похоронах деда - супруга Елизаветы II принца Филипа, умершего 9 апреля.
В окружении тысяч цветов
Место для статуи Дианы подобрали во внутреннем саду Кенсингтонского дворца, который носит название "Затонувший сад", с прямоугольным прудом посередине. Сад, разбитый в 1908 году королем Эдуардом VII (1841-1910), был перепланирован и засажен цветами специально к сегодняшней дате. По словам садового дизайнера Пипа Мирисона, который руководил этим процессом, на территории Кенсингтонского дворца "любым местом Дианы" был именно "Затонувший сад".
"Мы работали с большим вниманием, чтобы новая планировка и схема посадки дополняли статую, создавая тихое место для людей, которые приходят в Кенсингтонский дворец, чтобы вспомнить принцессу", - отметил он.
Всего работы по перепланировке сада заняли около тысячи часов. Было высажено более 4 тыс. любимых цветов принцессы, в том числе более 200 роз пяти сортов, 300 тюльпанов трех сортов, 100 незабудок, более 500 кустов лаванды и более 100 георгинов.
Народная принцесса
Принцесса Диана погибла в автокатастрофе 31 августа 1997 года в Париже. О ней, ее благотворительной работе и громком разводе с наследником престола написано множество книг и сняты десятки фильмов. В 2002 году, согласно опросу Би-би-си, Диана заняла третье место в списке великих британцев, опередив королеву Елизавету II и других британских монархов.
О сохраняющейся популярности Дианы, которую еще при жизни стали называть народной принцессой, свидетельствуют многочисленные портреты Ее Высочества, британские флаги и воздушные шарики, которые британцы принесли к ограде Кенсингтонского дворца. Как сообщается на сайте королевской резиденции, где проживает принц Уильям с супругой и детьми, в связи с проведением церемонии сам дворец и весь окружающий его сад в четверг не будут доступны для посетителей, однако вновь откроют двери в пятницу.