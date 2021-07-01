Минвостокразвития предлагает учредить знак отличия за развитие ДФО

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Минвостокразвития предлагает учредить специальный знак отличия для тех, кто внес вклад в развитие Дальневосточного федерального округа (ДФО) в области строительства, экономики, промышленного производства, сельского хозяйства, науки, культуры, искусства, патриотического воспитания молодежи и здравоохранения.

"Знаком отличия "За заслуги в развитии Дальнего Востока" <…> (предлагается наградить - прим. ТАСС) граждан, внесших значительный вклад в развитие Дальнего Востока, в том числе в области государственного строительства, экономики, предпринимательства, промышленного производства, сельского хозяйства, науки, культуры, искусства, патриотического воспитания молодежи, образования, здравоохранения, обеспечения законности, правопорядка, защиты конституционных прав граждан и организаций, иных сферах деятельности, добившихся значительных успехов в реализации на территории Дальнего Востока программ и проектов, направленных на комплексное освоение и развитие субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, улучшение инвестиционного климата Дальнего Востока", - говорится в проекте приказа об учреждении знака, который опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Предполагается, что награждение знаком отличия будет производиться по решению главы Минвостокразвития. У кандидатов на награждение должны быть стаж работы в сфере развития Дальнего Востока продолжительностью не менее пяти лет, ведомственная награда министерства.

Аналогичный знак отличия министерство предлагает учредить и за вклад в развитие Арктики.