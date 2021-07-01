В Петербурге началось снижение числа госпитализаций пациентов с коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Доля свободных коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге составляет 3%, при этом в городе отмечается снижение числа госпитализаций больных этой категории, ситуация стабилизируется. Об этом сообщил в четверг председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в Петербурге.

"На текущей неделе отмечается снижение показателей напряженности пандемии по основным ключевым показателям - это и число госпитализированных пациентов - я говорю, прежде всего, о взрослых больных - оно уже существенно меньше, чем происходило на прошлой неделе. У нас количество коек развернутых - более 11 тыс., из них на вчерашний день было свободно более чем 3%. Количество пациентов, которые выписываются из стационаров, впервые превысило число пациентов, которые госпитализируются. По нашим оценкам, число стационарных коек сейчас достаточно, именно этот показатель, именно эти данные обычно вызывали беспокойство у жителей города", - рассказал Лисовец и добавил, что сейчас ситуация стабильная.

Он отметил, что в последнее время в городе уже не фиксируются очереди из машин скорой помощи, которые привозят пациентов в больницы. По словам главы комитета, за прошлую неделю с коронавирусом госпитализировали около 7 тыс. человек. На этой неделе этот показатель снизился на 3-5%. "Поэтому сейчас мы можем говорить о том, что вступили уже в нисходящую часть очередного эпидемического подъема", - добавил Лисовец.

По последним данным, в Петербурге выявили 471 264 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 447 926 человек, умер 16 461. За последние сутки в городе выявили 1 612 случаев заражения.