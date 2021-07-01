В России самые высокие пенсии по старости получают жители Чукотки

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Самые высокие страховые пенсии по старости в РФ получают жители Чукотского АО (27,2 тыс. рублей), Ненецкого АО (24,4 тыс. руб.), Камчатского края (23,4 тыс. рублей), а также Магаданской области (23,4 тыс. рублей). Об этом говорится в докладе Минтруда о результатах комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей в 2020 году, опубликованном на сайте министерства в четверг.

"В разрезе субъектов Российской Федерации наибольший средний размер пенсии был установлен в Чукотском (27 258,63 рубля) и Ненецком (24 399,89 рубля) автономных округах, Камчатском крае (23 435,97 рубля), Магаданской области (23 442,32 рубля)", - говорится в докладе.