Введены штрафы за упоминание в СМИ террористических организаций без указания об их запрете

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий СМИ при упоминании террористической организации указывать, что она ликвидирована или запрещена. Еще одним законом введены штрафы за отсутствие такой маркировки.

Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Ранее аналогичная обязанность касалась только материалов об экстремистских организациях. Новый закон запрещает СМИ распространять информацию о террористических организациях, включая иностранные и международные, без указания на то, что они ликвидированы или их деятельность в РФ запрещена.

За неисполнение этих требований будет грозить штраф для граждан в размере от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц - от 40 тыс. до 50 тыс. рублей.