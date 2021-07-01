Белоруссия разрешила безвизовый въезд из 73 стран для вакцинации от коронавируса

МИНСК, 1 июля. /ТАСС/. Власти Белоруссии разрешили безвизовый въезд сроком до пяти суток гражданам 73 стран для вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщило в четверг агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу главы государства, который подписал соответствующий указ.

По данным агентства, прививки иностранным гражданам будут проводить на платной основе.

Уточняется, что возможность безвизового въезда будет предоставляться с 15 июля. Совет Министров Белоруссии установит порядок функционирования информационной системы для сбора, обработки и учета заявок иностранцев на вакцинацию и порядок посещения ими страны.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике по российским технологиям производят достаточное количество вакцины от коронавируса "Спутник V". По его словам, в месяц производится более полумиллиона доз.

В Белоруссии с 1 октября 2020 года началась вакцинация добровольцев российским препаратом "Спутник V". Республика стала первым государством после России, официально зарегистрировавшим эту вакцину. В Белоруссии наладили совместное производство "Спутника V", которым в настоящее время вакцинируют население.