Отчет о состоянии экосистемы Норильского региона ожидается к ноябрю

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Отчет о состоянии экосистемы на месте разлива топлива под Норильском может появится к ноябрю как один из итогов "Большой Норильской экспедиции - 2021" Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН). Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-центре экспедиции.

"Основными объектами исследований станут водотоки и водная поверхность акваторий рек Далдыкан и Амбарная, а также озера Пясино. Кроме того, мы исследуем фоновые территории, грунты, донные отложения, флору и фауну. Полевой этап продлится около двух месяцев. Уже к ноябрю мы рассчитываем получить результаты - отчет Сибирского отделения РАН о состоянии экосистемы данной территории", - заявил руководитель дирекции по ликвидации разлива нефтепродуктов ТЭЦ-3 АО "НТЭК" Денис Аникеев, чьи слова приводятся в сообщении.

В настоящее время на Таймыре проходит первая из трех частей экспедиции, которая началась с гидрохимических исследований. Группа из четырех ученых отобрала пробы воды на ручье Безымянный, а затем посетила реки Далдыкан и Амбарная. В отряде работают представители Западно-Сибирского филиала Института нефтегазовой геологии и геофизики имени А. А. Трофимука СО РАН, НИЦ "Экология" СО РАН, а также Института водных и экологических проблем СО РАН.

"Всего в нашей работе будет три этапа. Сейчас начался первый, на этой стадии мы измеряем гидрохимические показатели, а также производим замер расхода уровня воды в водоемах: ручье Безымянный, реках Амбарная и Далдыкан. Это необходимо, чтобы узнать уровень загрязнения в "большую воду" (в весенний разлив). На втором этапе будет измеряться уровень в "низкую воду", а на третьем - в "осеннюю воду", - пояснил младший научный сотрудник Западно-Сибирского филиала Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН Сергей Шешуков.

Ожидается, что 15 июля на Таймыр прибудет новый отряд ученых - зоологи. В конце месяца к ним присоединятся почвоведы, гидробиологи, геохимики, ботаники и мерзлотоведы. Второй этап экспедиции будет включать в себя исследования почвы, растений и донных отложений до рекультивации. А третий - оценку эффективности рекультивации. Экспедиция продлится до ноября - декабря 2021 года.

Об экспедиции

Как сообщалось ранее, основными направлениями исследований второй экспедиции станут поверхностные воды, почвы и донные отложения, растительность и животные, многолетнемерзлые грунты. На протяжении шести месяцев, до ноября - декабря, планируется движение маршрутами по поверхностным водотокам - рекам Далдыкан, Амбарная, Пясина, озеру Пясино. Отряды ученых составлены из специалистов 11 исследовательских институтов Норильска, Якутска, Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Томска и Барнаула.

В прошлом году Сибирское отделение РАН впервые за последние годы направило на Таймыр по приглашению "Норникеля" большую научную экспедицию для масштабного изучения территории и оценки влияния разлива топлива на Норильской ТЭЦ-3 на окружающую среду.