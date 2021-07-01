Власти Петербурга заявили, что "Алые паруса" не оказали влияние на заболеваемость ковидом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Традиционный праздник для выпускников "Алые паруса", который прошел в Петербурге на прошлой неделе в очном формате для ограниченного числа участников, не оказал влияния на заболеваемость ковидом среди молодых людей. Об этом сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в Петербурге.

"Заболеваемость в том числе среди когорты старших школьников, 16-18 лет, а я это мониторирую каждый день, снижается. Я говорю о том, что я вижу - праздник "Алые паруса" никак не нашел отражение в числе заболевших детей, молодых людей этой возрастной группы", - рассказал Лисовец.

Праздник "Алые паруса" состоялся в Петербурге 25 июня в очном формате. В условиях коронавирусных ограничений на мероприятии смогли присутствовать только выпускники Санкт-Петербурга и Ленинградской области и сопровождающие их педагоги, которые прошли вакцинацию или сдали ПЦР-тест. В прошлом году из-за пандемии праздник проходил без гостей, в онлайн-формате.

По последним данным, в Петербурге выявили 471 264 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 447 926 человек, умер 16 461. За последние сутки в городе выявили 1 612 случаев заражения.