Врио ректора НИЯУ МИФИ назначен Владимир Шевченко

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Михаил Стриханов ушел с поста ректора Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, временно исполняющим обязанности назначен Владимир Шевченко, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Минобрнауки.

"Временно исполняющим обязанности ректора федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ" назначен Владимир Шевченко. Согласно приказу Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Владимир Шевченко вступает в полномочия с 3 июля 2021 года", - сообщили в министерстве.

В пресс-службе министерства уточнили, что Шевченко более 10 лет проработал в Курчатовском институте, а также в ведущих ядерных центрах Европы: Гейдельбергском и Утрехтском университетах, на Большом адронном коллайдере в Европейской организации по ядерным исследованиям в Женеве.

Отмечается, что Шевченко в 1996 году с отличием окончил МИФИ.

Стриханов занимал должность ректора вуза с 2007 года.

Новый руководитель

"Мы все должны отметить успехи МИФИ - нашей кузницы кадров для атомной отрасли и роль профессора Стриханова, его многолетнего успешного ректора. Теперь вуз возглавил новый руководитель. Я очень рад за МИФИ и за Владимира Шевченко, которого знаю многие годы. Мы из одной научной сферы, он - прекрасный ученый в области физики элементарных частиц", - отметил директор Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ), доктор физико-математических наук, академик Российской академии наук Григорий Трубников.

Трубников добавил, что у Шевченко большой научный и руководящий опыт работы и в ИТЭФ им. Алиханова, и в Курчатовском центре, где в должности первого заместителя директора по науке он курировал важнейшую сферу: "не только задачи национальной науки, но и участие в крупных зарубежных исследовательских проектах и коллаборациях, где Курчатовский институт является координатором от России".

"Сколько я его знаю, он всегда был окружен студентами и аспирантами. Это было и в МИФИ, и в ИТЭФ, и в Курчатовском институте, и в МИСиС, где у него была лаборатория. И здесь, в Дубне, в Объединенном институте ядерных исследований у нас много совместных с ним активностей, и он - активный участник коллаборации на коллайдере NICA. Такой сплав опыта практической работы в научно-исследовательских институтах и активное участие в международной науке дает Владимиру Игоревичу основательную базу для того, чтобы быть хорошим ректором", - сказал Трубников.