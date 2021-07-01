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Источник: обеспечение возможности вакцинации чиновников не предполагает принуждения

Издание РБК ранее сообщило, что глава кабмина Михаил Мишустин еще 17 июня поручил организовать проведение вакцинации сотрудников федеральных органов исполнительной власти

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил обеспечить возможность вакцинации сотрудников федеральных ведомств от ковида, но без принуждения их к этому. Об этом ТАСС заявил в четверг источник в аппарате правительства.

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Ранее издание РБК со ссылкой на свои источники сообщило, что глава кабмина еще 17 июня поручил организовать проведение вакцинации сотрудников федеральных органов исполнительной власти.

Источник в аппарате правительства подтвердил ТАСС наличие такого поручения.

"Оно предполагает не принуждение, а обеспечение возможности вакцинации сотрудников, в том числе на рабочих местах", - сказал собеседник агентства.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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