Источник: обеспечение возможности вакцинации чиновников не предполагает принуждения

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил обеспечить возможность вакцинации сотрудников федеральных ведомств от ковида, но без принуждения их к этому. Об этом ТАСС заявил в четверг источник в аппарате правительства.

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Ранее издание РБК со ссылкой на свои источники сообщило, что глава кабмина еще 17 июня поручил организовать проведение вакцинации сотрудников федеральных органов исполнительной власти.

Источник в аппарате правительства подтвердил ТАСС наличие такого поручения.

"Оно предполагает не принуждение, а обеспечение возможности вакцинации сотрудников, в том числе на рабочих местах", - сказал собеседник агентства.