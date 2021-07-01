Краснов: представительство ГП в ЕСПЧ позволит исправлять нарушения до рассмотрения жалоб

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Передача полномочий представлять Россию в ЕСПЧ Генеральной прокуратуре даст возможность устранять нарушения прав граждан и организаций еще до вынесения решений Страсбургским судом. Об этом в интервью "Коммерсанту" сообщил генпрокурор России Игорь Краснов, отвечая на вопросы о подписанном президентом законе, передающем полномочия представительства в ЕСПЧ и других международных судах Генпрокуратуре.

Генпрокурор напомнил, что прокуроры представляют защиту публичных интересов во всех видах судебного процесса внутри государства, поэтому "вполне логично вынести практику нашего судебного представительства и на межнациональный уровень".

Кроме того, отметил Краснов, прокуроры обладают универсальным набором правовых средств в виде надзора за исполнением законов органами власти всех уровней, а также за исполнением законов органами оперативно-разыскной деятельности, следствия и дознания.

"Генеральная прокуратура РФ не станет ограничиваться применением имеющегося у нее инструментария только лишь на стадии исполнения постановлений ЕСПЧ, - отметил генпрокурор. - Сочетание надзорных и правозащитных полномочий прокурора с функцией по представлению интересов в ЕСПЧ позволит вмешиваться и устранять нарушение прав граждан и организаций на всех этапах рассмотрения жалоб против России - с момента их подачи до исполнения постановления".

Еще одним преимуществом он назвал разветвленность системы органов прокуратуры, расположенных на территории всех городских и районных центров страны. "Это обстоятельство значительно повышает возможности органов прокуратуры по оперативному истребованию информации о фактической и юридической стороне дела, в том числе копий всех относящихся к нему документов", - заметил Игорь Краснов.

По его словам, передача полномочий представительства в ЕСПЧ даст возможность более эффективно использовать ресурсы органов прокуратуры, в том числе "для проведения надзорных проверок на основании изложенной в жалобах в международные (межгосударственные) органы, в том числе в ЕСПЧ, информации о фактах нарушений, требующих принятия мер реагирования, а также при необходимости для проработки вопросов о возможности примириться с заявителем от имени нашего государства посредством заключения мирового соглашения".