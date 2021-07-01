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Илон Маск высоко отозвался о процветании, достигнутом Китаем

Глава Tesla предложил всем посетить эту страну и "увидеть все своими глазами", пишет South China Morning Post

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 1 июля. /ТАСС/. Глава американской корпорации Tesla Илон Маск выступил с высокой оценкой экономических достижений Китая на фоне широко отмечаемой в стране 100-летней годовщины создания Коммунистической парти Китая (КПК).

"Экономическое процветание, достигнутое Китаем, поистине поражает, особенно это касается инфраструктуры, - цитирует миллиардера в четверг гонконгская газета South China Morning Post. - Я предлагаю всем посетить эту страну и увидеть все своими глазами".

Единственное за пределами США предприятие по сборке электромобилей Tesla расположено в Шанхае. Соглашение о строительстве завода было подписано в июле 2018 года. Компания официально заявляла о планах постепенно довести годовой объем производства на нем до 500 тыс. автомобилей.

Теги
СШАКитайМаск, Илон
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