Больницы Ленобласти будут принимать только с документами о вакцинации или наличии антител

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Плановую медицинскую помощь в стационарах Ленинградской области можно будет получить только при предоставлении документов о вакцинации от новой коронавирусной инфекции, медотводе от нее или документов, подтверждающих наличие антител. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Ключевые изменения: плановая медпомощь в условиях стационара в желтой и зеленой зонах, а также прохождение различных медкомиссий в красной, желтой и зеленой зонах теперь возможны не только при наличии документа, подтверждающего полный курс вакцинации от COVID-19, но и при наличии заключения иммунологической комиссии о медотводе от вакцинации или же результата теста на наличие иммуноглобулина G к COVID-19, проведенного не более чем месяц назад", - говорится в сообщении.

Территория Ленинградской области разделена на зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации: на красную, желтую и зеленую (от худшей к наиболее благоприятной). В красной числятся 9 районов, в желтой - 8, в зеленой - один.

Прививку от коронавируса в регионе сделали более 250 тыс. человек. В Ленобласти действует постановление, согласно которому ряд жителей должны пройти обязательную вакцинацию от COVID-19. Ранее власти также запустили акцию, в рамках которой привитые жители региона смогут получить скидки в спортивных магазинах, а также сертификат на посещение футбольных матчей.

Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 48 953 человека, выздоровели 44 918, умерли 1 763. За минувшие сутки в регионе выявили 182 случая заражения.