В Грузии задержали 12 человек на митинге против представителей ЛГБТ-сообщества

ТБИЛИСИ, 1 июля. /ТАСС/. Сотрудники МВД Грузии задержали 12 человек на митинге в Тбилиси против закрытого показа документального фильма для активистов ЛГБТ-сообщества. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе МВД.

"Задержаны 12 человек. Все они задержаны в административном порядке по статьям 166 (мелкое хулиганство) и 173 (неподчинение полиции)", - сказала сотрудница пресс-службы.

В Тбилиси с четверга стартовала неделя, посвященная правам представителей ЛГБТ-сообщества. Организатором мероприятий является неправительственная организация "Тбилиси прайд". Первый день посвящен показу документального фильма. Показ закрытый. Место просмотра было засекреченным, однако несколько десятков защитников традиционных ценностей и противников ЛГБТ-сообщества узнали, где состоится показ, пришли к кинотеатру и попытались помешать мероприятию. На месте их встретили сотрудники полиции. Ситуация несколько раз обострялась. В гостей, приглашенных на показ, полетели камни, бутылки и яйца. На данный момент обстановка на митинге спокойная.

Неделя, посвященная правам представителей ЛГБТ-сообщества, должна завершиться 5 июля маршем на проспекте Руставели. Противники сообщества, а также защитники традиционных ценностей в этот день уже анонсировали свой митинг на проспекте Руставели, чтобы тем самым не дать возможность представителям ЛГБТ-сообщества провести мероприятие.

В мае 2013 года попытка представителей ЛГБТ-сообщества и их сторонников устроить митинг в Тбилиси на проспекте Руставели завершилась массовыми беспорядками, в ходе которых пострадали десятки человек.