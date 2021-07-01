ООН признала рекордно высокой для Антарктиды температуру 18,3 градуса

ЖЕНЕВА, 1 июля. /ТАСС/. Всемирная метеорологическая организация (ВМО) признала рекордно высокой для Антарктиды температуру 18,3 градуса Цельсия, зафиксированную 6 февраля 2020 года на аргентинской научной станции Эсперанса. Об этом ВМО, являющаяся специализированным учреждением ООН, сообщила в четверг в Женеве.

"ВМО признала новый рекорд высокой температуры для континента Антарктиды в 18,3 градуса Цельсия, зарегистрированный 6 февраля 2020 года на станции Эсперанса", - отметила организация. Она напомнила, что предыдущий рекорд для Антарктического региона, включающего в себя как континентальную часть, так и окружающие острова, составлял 17,5 градуса Цельсия - такая температура была зафиксирована 24 марта 2015 года также на Эсперансе.

Подчеркивается, что эксперты ВМО после проведенных ими проверок не подтвердили данные о том, что 9 февраля 2020 года на бразильской станции на острове Сеймур температура достигла рекордной для Антарктики отметки 20,75 градуса. Они пришли к выводу, что на измерительные приборы оказали влияние особые условия солнечного излучения, которые привели к "ошибочному смещению температурного датчика".

"Верификация рекордно высокой температуры имеет важное значение, поскольку помогает нам получать сведения о погоде и климата в этом одном из отдаленных уголков Земли", - заявил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

Он напомнил, что Антарктический полуостров, на крайнем севере которого находится станция Эсперанса, является "одним из наиболее быстро нагревающихся регионов планеты - температура там выросла почти на 3 градуса за последние 50 лет". По словам главы ВМО, новый температурный рекорд, зафиксированный в этом районе, "согласуется с изменением климата, которое мы наблюдаем".