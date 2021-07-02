Эксперт рассказала, почему нельзя мочить место прививки от коронавируса

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Намокание места инъекции вакцины от коронавируса может привести к его воспалению, сообщила ТАСС главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей врачебной практике, директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины" Министерства здравоохранения России Оксана Драпкина.

Чего нельзя делать после вакцинации от COVID-19?

Чего нельзя делать после вакцинации от COVID-19? Рекомендации для привитых

"В принципе, когда мочишь, это больше возможность, чтобы было небольшое местное воспаление", - сказала она, отвечая на вопрос, почему не рекомендуется мочить место укола после вакцинации от коронавируса.

Согласно инструкции, в течение трех дней после вакцинации рекомендуется не мочить место инъекции, не посещать баню, не принимать алкоголь и избегать чрезмерных физических нагрузок. При покраснении, отечности, болезненности места укола советуют принять антигистаминные средства.