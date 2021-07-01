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Власти Москвы опровергли сообщения об утечках персональных данных жителей и сбое ЕМИАС

В СМИ ранее появилась информация о том, что хакеры взломали базы данных вакцинированных граждан

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Информация о сбоях в работе единой информационно-аналитической системы и утечке данных москвичей не соответствует действительности. Любой гражданин, прошедший вакцинацию, переболевший коронавирусом в течение последних шести месяцев или имеющий отрицательный ПЦР-тест, полученный в одной из московских лабораторий, подключенных к ЕМИАС, может получить QR-код для посещения заведения общепита или массового мероприятия, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Департамента информационных технологий столицы.

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Ранее СМИ сообщили, что хакеры взломали базы данных вакцинированных граждан, а мэрия приостановила внесение в нее новых данных и выдачу QR-кодов.

"Департамент информационных технологий города Москвы опровергает сообщения о внешнем вмешательстве в информационные системы правительства Москвы и утечках персональных данных пользователей; сбои в работе ЕМИАС также не были зафиксированы. Сервисы получения QR-кодов работают в штатном режиме, получить их по-прежнему может любой гражданин, прошедший вакцинацию, переболевший коронавирусом в течение последних шести месяцев или имеющий отрицательный ПЦР-тест, полученный в одной из московских лабораторий, подключенных к ЕМИАС", - сообщили в пресс-службе.

Там также отметили, что в базе цифровых сертификатов не содержится информация о телефонах и адресах электронной почты пользователей. Она содержит только инициалы и даты рождения граждан - этой информации достаточно для подтверждения владельца QR-кода.

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