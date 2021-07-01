На перевале Дятлова установили скульптуру, посвященную погибшим в 1959 году туристам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Четырехметровую скульптуру в память о группе туристов, погибших в 1959 году, установили на перевале Дятлова в Свердловской области. Об этом сообщил в своем Instagram автор работы, художник Григорий Масленников (Gregory Emvy).

"То, что испытал я с командой за последние четыре дня, совершая восхождение на перевал Дятлова, причем не впустую или имея с собой только экипировку и снаряжение, а взяв еще на прицепе четырехметровую скульптуру, инструмент, цемент, металлический каркас - основание, созданный из досок на саморезах настил и пару коробок с разобранными элементами скульптуры, возведение которой на перевале в честь когда-то погибших ребят - собственно говоря, и была моей миссией", - говорится в сообщении.

Как поясняет автор работы, памятник - собирательный образ того, что "на пути по жизни могут возникнуть препятствия разного рода: от борьбы с природными катаклизмами до проблем личностного характера". Работа представляет собой изображения каменной вершины и нескольких туристов, один из которых взбирается в гору, двое проходят сквозь нее, а еще один герой спускается с вершины на канатах.

В сообщении отмечается, что монтаж занял восемь часов.

О перевале Дятлова

Перевалом Дятлова называют место гибели туристической группы в окрестностях горы Отортен на Северном Урале в феврале 1959 года. Погибли девять лыжников турклуба Уральского политехнического института (ныне Уральский федеральный университет): пять студентов, три инженера и инструктор турбазы. Руководителем группы был Игорь Дятлов. Согласно официальным данным судмедэкспертизы, большинство туристов замерзли, но у некоторых были обнаружены серьезные травмы. Отрабатывались различные версии происшествия, в том числе обрушение снега на палатку, нападение беглых заключенных, гибель от рук коренных жителей, ссора между туристами.

В феврале 2019 года Генпрокуратура РФ объявила о проведении проверки по делу группы Дятлова, приоритетными версиями гибели были названы ураган, лавина и сход снежных плит. 11 июля 2020 года руководитель группы, которая проводила проверку, Андрей Курьяков заявил прессе, что туристы погибли от лавины. После этого Общественный фонд памяти группы Дятлова, представители которого не согласились с выводами, попросили провести служебную проверку действий Курьякова.