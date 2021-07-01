В Москве открылась фотовыставка "100% настоящая Россия", посвященная Нижнему Новгороду

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июля. /ТАСС/. Выставка работ нижегородских фотографов с достопримечательностями города, отмечающего в 2021 году 800-летие, открылась в Москве на Старом Арбате. На стендах разместили более 30 снимков, на которых запечатлены знаменитые нижегородские закаты, кремль, Чкаловская лестница и другие достопримечательности, сообщает в четверг пресс-служба АНО "Центр 800".

"1 июля на Старом Арбате в Москве открылась фотовыставка, посвященная Нижнему Новгороду, который в этом году отмечает большой юбилей - 800 лет со дня основания. На стендах размещены более 30 фотографии достопримечательностей города, среди которых кремль, Ярмарка, Чкаловская лестница, виды на Стрелку - острый мыс в месте слияния рек, и знаменитые нижегородские закаты", - сказано в сообщении.

Также на стендах можно увидеть с высоты птичьего полета двухарочный мост через Волгу, Канавинский мост и Метромост, площадь Маркина и задние бывшего речного вокзала, ажурные металлические конструкции на Стрелке - пакгаузы, туманы над Волгой, здание госбанка - одного из красивейших мест на пешеходной улице Большой Покровской.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, к юбилею власти проводят большую работу по обновлению важнейших достопримечательностей. "Нижний Новгород станет комфортнее для жителей и гостей, сохраняя при этом историческую идентичность и облик, формировавшийся веками. Фотовыставка позволяет уже сейчас увидеть ключевые объекты глазами талантливых фотографов. Уверен, что она не оставит равнодушными как москвичей, так и гостей столицы", - приводятся слова Никитина.

Для выставки свои работы предоставили фотографы Никита Духник, Влад Заулин, Александр Ивасенко, Андрей Орехов, Дима Четыре и Роман Бородин. Снимки можно будет увидеть на Старом Арбате до 18 июля включительно.

Ранее в парке "Зарядье" в Москве прошло торжественное открытие часов обратного отсчета до юбилея Нижнего Новгорода. По предположениям историков, город был основан в 1221 году. Кульминация 800-летия - масштабное шоу в акватории Волги и Оки - пройдет 21 августа, а ряд зрелищных и значимых событий пройдет с 19 по 21 августа.