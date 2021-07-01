Кабмин выделил регионам почти 6 млрд рублей на углубленную диспансеризацию

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам 5,8 млрд рублей на проведение углубленной диспансеризации переболевших ковидом, сообщается в четверг на сайте кабмина.

"Более 5,8 млрд рублей будет направлено регионам на проведение углубленной диспансеризации граждан, переболевших коронавирусом <...> Углубленная диспансеризация стартовала 1 июля во всех регионах страны", - говорится в сообщении.

В первый этап обследования включены прием терапевта, тест с 6-минутной ходьбой, измерение насыщения крови кислородом, общий и биохимический анализы крови, рентген грудной клетки и спирометрия (исследование функции внешнего дыхания). Также к этому списку может быть добавлен анализ на определение концентрации D-димера в крови, помогающий выявлять признаки тромбообразования.

Эти обследования можно пройти за один день. После их результатов врачи могут направить пациента на второй этап, который включает три обследования (эхокардиографию, КТ легких и допплеровское исследование сосудов нижних конечностей). В случае выявления у пациента хронических заболеваний ему будет оказано необходимое лечение и назначена медицинская реабилитация.

Уточняется, что в первую очередь на диспансеризацию пригласят тех, кто перенес ковид в средней или тяжелой форме.

Во вторник на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом Мишустин заявлял, что правительство направит порядка 6 млрд рублей для начала с 1 июля углубленной диспансеризации переболевших ковидом.