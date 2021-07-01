Пострадавшим от подтоплений жителям Крыма оказана материальная помощь на 129 млн рублей

КРАСНОДАР, 1 июля. /ТАСС/. Власти Крыма выплатили 129 млн рублей материальной помощи жителям региона, пострадавшим от подтоплений в июне. Прогнозируемая сумма компенсаций составляет 225 млн рублей, заявила ТАСС в четверг вице-премьер региона - министр труда и социальной защиты республики Елена Романовская.

"На сегодняшний день составлено 1 180 актов обследований на 2 917 человек. Прогнозный объем средств составляет 225 млн. На сегодняшний день мы приняли заявления от 1 593 граждан, и выплата составила на сегодня 129 млн", - сказала Романовская.

Она пояснила, что единовременную выплату по 10 тыс. рублей должны получить 2 917 человек, по 50 тыс. рублей за утрату имущества первой необходимости - 833 человека, по 100 тыс. рублей в связи с полной утратой имущества - 1 546 человек. Среди пострадавших есть 233 человека, которые не имели прописки по месту проживания, им окажут юридическую помощь в получении компенсаций через суды. По словам Романовской, прием документов от граждан на получение компенсаций продолжается.

В Крыму из-за сильных дождей и подтопления жилых домов объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту. В результате подтопления погиб один человек, пострадали 58, один человек числится пропавшим без вести.