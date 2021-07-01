СМИ: русскую школу в эстонском городе Калласте закрывают в рамках реорганизации

ТАЛЛИН, 1 июля. /ТАСС/. Русская школа в городе Калласте (Эстония) будет закрыта с нового учебного года. Об этом в четверг сообщил телеканал ETV+.

По его информации, с 1 сентября в Эстонии в рамках реорганизации закрывают девять средних учебных заведений, среди которых и русская школа в Калласте. Ее закрытие связано с сокращением численности населения в волости Пейпсияэре, указывают представители министерства образования и науки. В то же время для многих жителей Калласте закрытие единственной школы оказалось сравнимо с социальной катастрофой, считает учительница Светлана Варунина.

"Школа была центром жизни, а теперь центра нет, нет сердца города", - сказала она. По словам Варуниной, в результате сокращения работы лишились 15 человек, в том числе предпенсионного возраста.

В июне Государственный суд Эстонии отклонил жалобу на закрытие единственной русской школы в городе Кейла. 26 ноября 2019 года городское собрание Кейлы подавляющим большинством голосов поддержало решение о слиянии эстонской Кейлаской школы и Кейлаской основной школы. Таким образом, с 1 сентября 2020 года набора в первый класс для обучения на русском языке в городе не было. Против этого решения выступил попечительский совет Кейлаской основной школы, а также многие родители, организовав пикет.

В разных регионах Эстонии действуют 74 средние школы, в которых можно получить образование на русском языке, но их число неуклонно сокращается. В русских школах республики обучаются свыше 20% всех учащихся средних общеобразовательных заведений страны. Преподавание в них ведется по системе "60 на 40", в соответствии с которой предметы на русском языке могут составлять не более 40% от общего количества.