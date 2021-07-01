Турко-кипрские власти пригрозили закрыть пункты перехода через внутреннюю границу острова

НИКОСИЯ, 1 июля. /ТАСС/. Власти самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) пригрозили в четверг заблокировать передвижение через пограничные КПП на внутренней границе острова, если суточный прирост лиц, инфицированных коронавирусом, будет продолжать расти на греческом юге Кипра. Об этом информирует на своем сайте газета Cyprus Mail со ссылкой на слова министра здравоохранения ТРСК Унала Устеля.

В сообщении сказано, что глава Минздрава не признанного мировым сообществом турко-кипрского государства напомнил, что в минувшую среду число новых носителей коронавирусной инфекции в греческой части Кипра приблизилось к 430, в то время как еще недавно суточный прирост инфицированных составлял на юге острова порядка 70. Устель дал понять, что если этот прирост увеличится до 500 или 600, то турко-кипрские власти переместят южную часть острова в красную эпидемическую категорию, и тогда может быть поставлен вопрос о приостановке перемещения через межобщинную границу Кипра.

Причиной же роста числа случаев заражения на территориях, подконтрольных властям Республики Кипр, глава Минздрава ТРСК назвал открытие греческого юга острова для иностранных туристов якобы без надлежащего тестирования приезжающих.

В настоящий момент юг Кипра отнесен властями северной части острова к оранжевой категории, для которой действует требование о предоставлении диагностического теста не более чем семидневной давности. В случае же попадания греческой части в красную зону, турко-кипрские власти будут пускать на север острова только тех, кто пересекает границу с целью работы, учебы или лечения. То есть фактически речь идет о возвращающихся домой турках-киприотах, которые посещают южную часть острова с указанными целями, поскольку практически никто из жителей греческой части не работает, не учится, и не лечится на турецком севере, где зарплаты существенно ниже, чем на юге Кипра.

Передвижение населения через внутреннюю границу острова, разделяющую территории проживания греческой и турецкой общин Кипра, возобновилось 4 июня после 15-месячного интервала, вызванного введением ограничительных мер по борьбе с распространением нового коронавируса.