В Ростовской области ввели обязательную вакцинацию от ковида для ряда групп населения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июля. /ТАСС/. Обязательную вакцинацию против коронавируса для ряда групп населения ввели в Ростовской области, следует из документа, опубликованного на сайте территориального управления Роспотребнадзора.

"Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок <…> против новой коронавирусной инфекции <…> группам граждан, подлежащим обязательной вакцинации", - сообщается в документе.

Среди групп населения, подлежащих обязательной вакцинации, работники сферы услуг, госслужащие, студенты старше 18 лет, индивидуальные предприниматели.

Согласно документу, руководителям организаций поручается до 29 июля организовать вакцинацию первым компонентом вакцины, до 26 августа - вторым. В упомянутые сроки пройти вакцинацию должны не менее 60% определенных категорий граждан.

В документе отмечается, что в связи с распространением коронавируса эпидемиологическая обстановка в Ростовской области оценивается как неблагополучная. В июне увеличилось среднесуточное количество новых случаев заражения коронавирусом с 3,7 до 5,3 на 100 тыс. населения. При этом чаще всего заражаются люди трудоспособного возраста от 18 до 49 лет. Заполняемость госпиталей, в которых оказывается помощь пациентам с коронавирусом, увеличилась до 78,6%, следует из документа.

Ростовская область занимает пятое место среди субъектов РФ и первое место в Южном федеральном округе по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, количество случаев заражения коронавирусом в регионе увеличилось до 99 540, число выздоровевших выросло до 90 162, умерли 4 674 человека. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,1. В области продолжают действовать ограничения, направленные на сдерживание распространения коронавируса.