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Команда Трампа создала свою соцсеть

В GETTR уже есть аккаунт бывшего президента CША, но пока там нет записей
Дональд Трамп Joel Martinez/The Monitor via AP, Pool
Описание
Дональд Трамп
© Joel Martinez/The Monitor via AP, Pool

ВАШИНГТОН, 1 июля. /ТАСС/. Команда бывшего президента CША Дональда Трампа, заблокированного в наиболее популярных социальных сетях, запустила в четверг собственную платформу GETTR. Об этом сообщила газета Politico.

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Возглавил новую соцсеть бывший советник и пресс-секретарь Трампа Джейсон Миллер. Соцсеть похожа на Twitter. Пользователи даже могут перенести из него свою личную информацию.

В соцсети уже есть аккаунт самого Трампа, но пока там нет записей. Поскольку платформа не объявила правила верификации аккаунтов, судить о том, подлинная ли это запись бывшего президента, пока нельзя.

Запуск новой соцсети прошел без каких-либо объявлений, она просто появилась в магазинах онлайн-приложений Apple и Google.

Трамп был заблокирован в основных социальных сетях - Twitter, Facebook, а также на платформе YouTube.

Теги
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