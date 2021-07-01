Команда Трампа создала свою соцсеть

ВАШИНГТОН, 1 июля. /ТАСС/. Команда бывшего президента CША Дональда Трампа, заблокированного в наиболее популярных социальных сетях, запустила в четверг собственную платформу GETTR. Об этом сообщила газета Politico .

Противостояние Дональда Трампа и соцсетей. Как президент США лишился своих аккаунтов

Возглавил новую соцсеть бывший советник и пресс-секретарь Трампа Джейсон Миллер. Соцсеть похожа на Twitter. Пользователи даже могут перенести из него свою личную информацию.

В соцсети уже есть аккаунт самого Трампа, но пока там нет записей. Поскольку платформа не объявила правила верификации аккаунтов, судить о том, подлинная ли это запись бывшего президента, пока нельзя.

Запуск новой соцсети прошел без каких-либо объявлений, она просто появилась в магазинах онлайн-приложений Apple и Google.

Трамп был заблокирован в основных социальных сетях - Twitter, Facebook, а также на платформе YouTube.