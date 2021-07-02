Эксперт прогнозирует снижение роста заболеваемости коронавирусом в России в июле

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Текущая волна коронавируса может пойти на спад к середине июля, при этом новый подъем заболеваемости ожидается уже в сентябре. Такое мнение выразил ТАСС основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

По последним данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 23 543, это максимальное значение с 17 января.

"Эпидемии развиваются волнами, после роста всегда идет спад. Я надеюсь, что текущая волна пойдет на спад к середине июля", - сказал он.

По словам специалиста, новый подъем заболеваемости наступит уже в середине осени. "Ждем новую волну, начиная с конца сентября. Если вы получили первый компонент прививки, то ваш иммунитет будет готов как раз к четвертой волне", - подчеркнул Исаев.

Следующая волна коронавируса также станет показательной относительно эффекта обязательной вакцинации отдельных групп населения, уверен собеседник агентства. "Полагаю, что эффект вакцинации мы увидим в сентябре во время четвертой волны. Продолжение роста числа заразившихся коронавирусом грустный, но ожидаемый факт. Этому способствует волнообразное развитие эпидемии, нежелание населения пользоваться медицинскими масками и очень низкие темпы вакцинации, хотя в последнее время они ускорились, но процент популяции привитых еще очень небольшой", - заключил он.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 538 142 случая заражения, выздоровел 5 017 321 человек, умерли 135 886. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.