Туристы из России будут узнавать результаты сданных на Кипре тестов на цифровой платформе

НИКОСИЯ, 2 июля. /ТАСС/. Невакцинированные туристы, прибывшие на Кипр из России и других стран красной эпидемической категории, теперь будут узнавать результаты своего диагностического теста, который они сдали в аэропорту острова, на специальной цифровой платформе, а не путем получения СМС-сообщений, как это было ранее. Об этом свидетельствует обновленная версия протокола для пассажиров, прибывающих на Кипр, которая опубликована на сайте кипрского госкомитета по туризму и вступила в действие 1 июля.

В этой версии протокола содержится напоминание о необходимости прохождения всеми невакцинированными пассажирами, прибывающими на остров из государств красной зоны, двух молекулярных ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию. Первый из них надлежит сдать в стране вылета в сертифицированной лаборатории не ранее чем за 72 часа до отправки авиарейса на Кипр и загрузить сертификат с подтверждением отрицательного результата теста на платформу Cyprus Flight Pass. Второй диагностический анализ следует сдать уже после прилета на остров.

"Им также необходимо будет оплатить и пройти молекулярный ПЦР-тест по прибытии на Кипр, стоимость которого составляет €30 в аэропорту Ларнаки и €32 в аэропорту Пафоса. Результаты теста будут доступны в течение трех часов на цифровой платформе www.covid-testcyprus.com", - сказано в протоколе.

До 1 июля пассажирам из стран красной зоны кипрские власти в обязательном порядке рассылали СМС-сообщения с результатами диагностического анализа. Обычно они поступали в течение 3 часов после прохождения теста. Теперь же такие сообщения отменены, а результат анализа можно будет найти на указанной выше платформе.

Также следует напомнить, что дети младше 12 лет освобождаются от тестирования. Всем пассажирам, отправляющимся на Кипр, вне зависимости от страны своего вылета необходимо в течение 24 часов до отправки авиарейса заполнить форму Cyprus Flight Pass.

Правила прилета для вакцинированных пассажиров

В то же время те пассажиры, которые прошли полный курс вакцинации как российским препаратом "Спутник V", так и китайским - Sinopharm, а также вакцинами от коронавируса, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (EMA), а именно Pfizer - BioNTech, Vaxzevria, Moderna и Janssen, могут приезжать в Республику Кипр без сертификата о прохождении диагностического теста на коронавирус. Вакцинированные пассажиры избавляются и от необходимости помещения на карантин и от обязательной сдачи тестов, но при этом кипрские власти оставили за собой право подвергать тестированию в выборочном порядке отдельно взятых вакцинированных пассажиров.

Карта вакцинации должна быть у прилетающих на руках, кроме того, вакцинированным пассажирам необходимо заполнить в течение 24 часов перед вылетом на Кипр специальную форму CyprusFilghtPass на сайте.