Уровень Амура в районе Благовещенска упал ниже неблагоприятной отметки

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 июля. /ТАСС/. Уровень воды в реке Амур в районе Благовещенска за сутки опустился на 88 см, став ниже отметки "неблагоприятные явления", сообщается в пятницу на сайте правительства Амурской области.

"Уровень воды в реке Амур на 08:00 (02:00 мск) составил 669 см (-88 см). Отметка "неблагоприятные явления" - 700 см", - говорится в сообщении.

Уровень воды в Амуре стал ниже на всех участках реки, подъем зафиксирован у берегов Иннокентьевки - 7 см. Зея в районе Благовещенска опустилась на 66 см, в районе Белогорья - подъем на 10 см.

Амурская область переживает мощный паводок, в регионе введен режим ЧС межрегионального характера. По данным правительства области, в регионе остаются подтопленными 349 частных жилых домов, 1136 приусадебных участков и шесть автомобильных мостов. По прогнозам специалистов, гребень паводка смещается в соседнюю Еврейскую автономную область (ЕАО).