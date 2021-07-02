Энтомолог заявила, что засуха и жара привели к распространению шелкопряда в Якутии

ЯКУТСК, 2 июля. /ТАСС/. Засушливая и жаркая погода, дефицит осадков и лесные пожары привели к массовому распространению сибирского шелкопряда в лесах Якутии, сообщила ТАСС ученый-энтомолог, научный сотрудник отдела зоологических исследований Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН Альбина Бурнашева.

Сибирский шелкопряд (Dendrolimus superans sibiricus Tschetverikov) входит в список наиболее опасных карантинных вредителей в лесах России. Первые упоминания о вспышках массового размножения этого вида появились еще во второй половине XIX века. За этот период шелкопряд уничтожил миллионы гектаров ценнейших таежных кедровых, пихтовых и лиственничных лесов Сибири и Дальнего Востока, включая Якутию. Ареал вредителя широко простирается от побережья Тихого океана до европейской части России, на юге встречается в таежной части северо-востока Китая, Казахстана, Северной Монголии и Кореи.

"Массовое появление вредителя в Якутии регистрируется с периодичностью примерно в 8-12 лет. Этому предшествуют периоды продолжительных засух. Большое значение при формировании вспышки имеют также такие факторы, как снижение численности естественных врагов и физиологическое ослабление древостоев в результате антропогенного воздействия и лесных пожаров. Помимо температурного фактора, определяющую роль в возникновении и развитии очага играет дефицит осадков в летний период, малоснежные зимы, ограничивающие выживаемость перезимовывающих насекомых-энтомофагов (хищники, паразиты и другие организмы, опасные для насекомых)", - рассказала Бурнашева.

По ее словам, отличительной особенностью последних вспышек является приуроченность очагов к участкам лиственничной тайги, произрастающих вокруг населенных пунктов. "Эти леса находятся под сильным антропогенным прессом из-за выпаса скота, лесных пожаров, бессистемных рубок", - отметила эксперт.

Вопреки распространенному мнению, он не появляется сразу в большом количестве в результате миграции. "Благоприятные погодные условия, продолжительный засушливый период, предшествовавший вспышке, низкая активность энтомофагов - все вместе запускают механизм массового размножения шелкопряда. Затем уже вылетевшие в первоначальном очаге бабочки могут разлетаться и образовывать миграционные очаги. При этом они предпочитают разнотравные и брусничные лиственничники в сухих и возвышенных местах, избегают лесов во влажных низинах и распадках", - рассказала Бурнашева.

Как отметила эксперт, даже легкий низовой пожар, случившийся весной или ранним летом, сильно сокращает численность естественных врагов шелкопряда, зимующих в подстилке. "Впоследствии популяция вредителя может бесконтрольно размножиться. И потом, в наших условиях ослабленный древостой может не выдержать объедания хвои гусеницами и погибнуть. Такие леса могут не восстановиться после однократного повреждения шелкопрядом, хотя здоровые лиственницы в связи с ежегодным сбрасыванием хвои обладают некоторым запасом прочности. И урон от массового размножения сибирского шелкопряда сопоставим с уроном, оказываемым лесному фонду от пожаров", - подчеркнула биолог.

Борьба с вредителем

Определяющее значение в борьбе с вредителем леса играет профилактика. "На климатические данные все равно не повлиять, но можно минимизировать вред шелкопряда, если даже держать леса возле дорог чистыми, не сваливать в лесу мусор и, конечно, соблюдать пожарную безопасность", - заключила собеседница агентства.

По данным Министерства экологии Якутии, площадь поврежденных лиственничников составляет около 230 тыс. га. Наиболее поврежденные леса находятся на территории Намского, Хангаласского районов и в окрестностях Якутска.

В Якутии для борьбы с вредителем работает экспедиция Российского центра защиты леса. Борьба с шелкопрядом проводится авиационным способом химическим методом. На борьбу с вредителем используется контактно-кишечный инсектицид "Клонрин", используемый для борьбы с широким спектром вредителей. Данный препарат имеет третий класс опасности, он безопасен для людей, крупного рогатого скота. На борьбу с вредителем используется семь бортов с оборудованием ультрамалого опрыскивания, расход рабочей жидкости составляет 3 литра на гектар.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства, по состоянию на 2 июля, нарастающим итогом обработано 173 552 га леса. "Завершена обработка леса в Намском лесничестве. В пятницу завершается работа в Якутском лесничестве, осталось завершить обработку леса от вредителя в Хангаласском лесничестве. Там идут работы", - рассказали в пресс-службе.

По данным ученых, в Якутии регулярные вспышки численности шелкопряда регистрировались с начала прошлого века в ряде приленских районов (Ленском, Олекминском, Хангаласском, Намском), во всех заречных, а также Усть-Майском районе. Массовое размножение шелкопряда в 1999-2001 годах в приленских и заречных улусах общей площадью 6,5 млн га известно как самое крупное из всех регистрировавшихся в Якутии.

В начале XXI века локальные подъемы численности вредителя отмечались в резерватах на территории Амгинского, Мегино-Кангаласского, Таттинского, Чурапчинского и других районах. В 2020 году в центральной части Якутии произошла новая вспышка численности сибирского шелкопряда.