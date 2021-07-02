Организация бойскаутов США готова выплатить $850 млн пострадавшим от сексуального насилия

НЬЮ-ЙОРК, 2 июля. /ТАСС/. Руководство одной из крупнейших в США молодежных организаций - Бойскауты Америки - согласилось выплатить компенсацию в размере около $850 млн в деле о попустительстве сексуальным домогательствам. Об этом сообщила в четверг американская газета The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, ранее в отношении организации были поданы многочисленные судебные иски. Тысячи американцев заявили, что в детстве являлись бойскаутами и подвергались сексуальным домогательствам, в том числе со стороны вожатых. Истцы полагают, что руководство Бойскаутов Америки не предприняло достаточных мер, чтобы гарантировать безопасность несовершеннолетних.

Компенсацию получат десятки тысяч истцов. Данное соглашение достигнуто в рамках разбирательства в суде по делам о банкротстве в штате Делавэр. Молодежная организация обратилась в данную инстанцию в 2020 году. Тогда к ее руководству были поданы многочисленные судебные иски с требованиями о выплате компенсации. Договоренности между сторонами для вступления в силу должны получить одобрение суда.

По сведениям издания, Бойскауты Америки намерены завершить процедуру банкротства осенью этого года. По итогам разбирательства организация будет частично защищена от аналогичных обвинений в попустительстве сексуальным домогательствам в прошлом.

Организация Бойскауты Америки была основана в 1910 году и является одним из крупнейших молодежных объединений в США. Она базируется в городе Ирвинг (штат Техас) и, как сообщается на ее сайте, объединяет более 2,1 млн детей, подростков и молодых людей, а также около 1 млн взрослых.