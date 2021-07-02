Военные химики Черноморского флота начали проводить дезинфекцию в лагере "Артек"

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Военные химики Черноморского флота (ЧФ) приступили к дезинфекции Международного детского центра "Артек" в Крыму, сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ. Спецобработка пройдет в учебных помещениях, столовых и спортзалах.

Ранее сообщалось, что на улицах и в парках Ялты после сильных ливней и последовавших за этим подтоплений проводилась дезинфекция. Данные меры были необходимы, чтобы исключить распространение различных заболеваний, которые могут возникнуть в случае таких стихийных бедствий.

"Военнослужащие подразделения радиационной химической и биологической (РХБ) защиты Черноморского флота (ЧФ) приступили к дезинфекции объектов Международного детского центра "Артек" в Республике Крым. Военнослужащие совершили марш из города Ялта, где накануне завершили дезинфекцию улиц и общественных мест после недавнего паводка", - говорится в сообщении.

Работы по дезинфекции в "Артеке" начались сразу после завершения там смены. К спецобработке привлекли 50 человек и 10 единиц техники.