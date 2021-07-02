На Иркутской ГЭС увеличивают сброс воды

ИРКУТСК, 2 июля. /ТАСС/. Сброс воды на Иркутской ГЭС с пятницы будет увеличен до 2 800-2 900 куб. м в секунду в связи с высоким притоком в озеро Байкал. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

До этого гидроэлектростанция работала на сбросе 2 500 куб. м в секунду.

"Енисейским бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов на прошедшем заседании было принято решение об увеличении сбросных расходов Ангарского каскада гидроэлектростанций, в том числе через Иркутскую ГЭС до 2 800-2 900 куб. м в секунду со 2 по 10 июля. Основанием для этого стали высокая приточность в озеро Байкал и Братское водохранилище", - говорится в сообщении.

В пресс-службе компании "Евросибэнерго - гидрогенерация" (управляет Ангаро-Енисейским каскадом ГЭС, контролируется компанией En+ Group) ТАСС уточнили, что на повышенном расходе гидроэлектростанция начнет работать со второй половины дня 2 июля.

МЧС предупреждает, что в связи с увеличением сброса воды уже в пятницу возможно повышение уровня воды на реке Ангаре в нижнем бьефе, что может привести к подтоплениям в Иркутске и Иркутском районе. В зоне риска пониженные участки местности в шести садоводческих товариществах. Население информируют о ситуации. Администрация города будет круглосуточно вести мониторинг на реках.

С 2020 года наблюдается повышенный приток воды в озеро Байкал. Осенью уровень воды повышался на 12 см выше максимальной отметки. Расход на Иркутской ГЭС был увеличен. В конце сентября он доходил до 2 800 куб. м в секунду. Тогда это привело к подтоплению островов на Ангаре. Иркутская ГЭС - крупная гидроэлектростанция на реке Ангаре, вытекающей из Байкала, расположена в 65 км от истока. Сооружения ГЭС образуют Иркутское водохранилище.