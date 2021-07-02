В Еврейской автономной области продлили масочный режим до 30 июля

ТАСС, 2 июля. Власти Еврейской автономной области (ЕАО) продлили действие масочного режима в регионе до 30 июля. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.

Ранее действие масочного режима продлевалось до 1 июля.

Согласно документу, вносятся изменения в постановление губернатора региона Ростислава Гольдштейна "Об установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Еврейской автономной области". Теперь жители региона обязаны "использовать маски, респираторы или другие средства индивидуальной защиты органов дыхания в общественных местах (за исключением улиц), в местах приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах" до 30 июля включительно.

Кроме того, продлена обязательная самоизоляция для жителей старше 65 лет.

С начала пандемии в ЕАО коронавирус выявлен у 4 763 жителей. Из них выздоровели 4 386, умер 151 человек. По состоянию на 1 июля к вакцинации в области приступили 24 155 человек, оба компонента вакцины получили 16 694 гражданина.