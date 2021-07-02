В СФ считают, что ситуация с коронавирусом в РФ не требует отмены смен в детских лагерях

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Опасность коронавируса для жизни и здоровья детей сегодня не столь велика, чтобы отменять смены в детских летних лагерях в РФ, считает член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый.

"Это зависит от ситуации в каждом конкретном регионе, лагере. Меры предосторожности, анализы, ограничения доступа родителей должны быть, но, мне кажется, что лишать детей отдыха из-за угрозы коронавируса не следует. Все-таки детям нужно отдыхать. Не столь велика опасность именно для здоровья и жизни детей в данной ситуации, чтобы полностью отменять отдых, но при этом в лагерях необходимо соблюдать все требования Роспотребнадзора", - сказал он ТАСС.

По мнению сенатора, при заезде в лагеря детям, особенно подросткового возраста, необходимо сдавать тесты ПЦР. Кроме того, Круглый считает нужным ограничивать посещения родителей и других лиц. "Карантинные мероприятия, пусть они и будут не такими жесткими, должны быть", - подчеркнул сенатор.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что две вспышки коронавирусной инфекции произошли в детских лагерях РФ в первую смену, когда отдохнули в общей сложности 2 млн детей. В обоих случаях, по ее словам, своевременно были приняты необходимые меры.

Как сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, летним оздоровительным отдыхом планируется охватить 6,5 млн детей. По его словам, во всех детских лагерях предусмотрено наличие медицинского работника, а также обеспечено своевременное тестирование на коронавирус. Кроме того, во всех учреждениях будет организована система передачи тревожных сообщений для незамедлительного вызова экстренных служб, а осмотр зданий и территорий будет проводиться не реже четырех раз в сутки.