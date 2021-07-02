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Пандемия COVID-19

Johnson & Johnson сообщила, что ее вакцина надежно защищает от штамма "Дельта"

В компании подчеркнули, что длительность иммунного ответа составляет не менее восьми месяцев

ТАСС, 2 июля. Однокомпонентная вакцина против коронавируса, созданная американской компанией Johnson & Johnson, продемонстрировала высокую эффективность в борьбе со штаммом "Дельта". Об этом свидетельствует информация, опубликованная в четверг на сайте разработчика.

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"Johnson & Johnson сегодня сообщила о данных, которые показали, что ее однокомпонентная вакцина против коронавируса вырабатывает сильную, длительную защиту от быстро распространяющегося штамма "Дельта" <...>", - говорится в тексте.

В компании подчеркнули, что длительность иммунного ответа составляет не менее восьми месяцев.

Кроме того, в сообщении отмечается, что данный препарат эффективен и в отношении других "широко распространенных штаммов SARS-CoV-2".

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