Индийский штамм коронавируса выявили во всех регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН, 2 июля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Казахстана выявило штамм коронавируса "Дельта" (индийский штамм) в пробах, взятых во всех регионах страны. Об этом в пятницу сообщила межведомственная комиссия по предотвращению распространения коронавируса при правительстве республики.

Что нам о нем известно?

Индийский штамм коронавируса. Что нам о нем известно?

"В связи с распространением "Дельта"-штамма в мире министерством здравоохранения проведен ПЦР-скрининг положительных лабораторных образцов, полученных от заразившихся коронавирусной инфекцией. На 1 июля проведен ПЦР-скрининг 414 проб на выявление индийского штамма. По результатам в 48,3% обнаружен индийский штамм во всех областях и городах Нур-Султан, Алма-Ата, Шымкент", - говорится в сообщении.

Окончательное подтверждение наличия мутации и ее принадлежности к штамму "Дельта" будет определено после завершения полногеномного секвенирования ДНК образцов. "Особенностями клиники "Дельта"-штамма является сокращение инкубационного периода до пяти дней, превалирует кишечная симптоматика, быстрое прогрессирование заболевания, увеличение числа заболевших лиц более молодого возраста, более тяжелое течение среди детей и беременных", - пояснили в межведомственной комиссии, отметив, что единственным способом защиты от инфекции является вакцинация.

В Казахстане 1 февраля приступили к вакцинации населения от коронавируса "Спутником V", произведенным в России. В конце февраля началась отгрузка в регионы страны российской вакцины, выпущенной на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. С 26 апреля в республике началась вакцинация местным препаратом от коронавируса QazVac. В конце апреля Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" закупил 1 млн доз вакцины Hayat-Vax китайской компании Sinopharm. Кроме того, в начале июня в республику поступила первая партия вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech в объеме 500 тыс. доз.

С начала эпидемии в Казахстане подтверждены 428 163 случая заражения коронавирусом, 397 826 пациентов выздоровели, 4 375 человек умерли. При численности населения в 18,9 млн человек доля инфицированных составляет 2,2%.