Первенство по национальным видам спорта среди детей КМНС прошло в Сахалинской области

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 июля. /ТАСС/. Первенство Сахалинской области по национальным видам спорта среди детей коренных малочисленных народов Севера (КМНС) провели в Поронайском районе (восточное побережье Сахалина). Об этом в пятницу сообщил ТАСС председатель областной думы региона Андрей Хапочкин.

"В Поронайском районе прошло первенство Сахалинской области по национальным видам спорта среди детей коренных малочисленных народов Севера. Это очень яркий и красочный праздник спорта. Замечательно, когда культура и традиции сохраняются и передаются детям", - рассказал Хапочкин.

В областной думе сообщили, что соревнования длились три дня. В них приняли участие 67 детей со всего островного региона. Молодые спортсмены в возрасте от десяти до 17 лет представили семь районов традиционного проживания коренных народов: Александровск-Сахалинский, Охинский, Ногликский, Поронайский, Смирныховский, Тымовский и Южно-Сахалинск. Юные представители коренных этносов продемонстрировали точность стрельбы из лука, силу в беге с палкой, тройном национальном прыжке, метании тынзяна на хорей, перетягивании каната и в прыжках через нарты. Кроме того, ежедневно ребята могли принимать участие в культурно-досуговой программе, включающей экскурсии, квесты и мастер-классы.

По информации регионального парламента, одним из организаторов первенства стал представитель КМНС в Сахалинской облдуме Алексей Лиманзо. По его мнению, проведение подобных соревнований позволяет развивать традиционные виды деятельности народов Севера, а также знакомит молодежь, которая уехала и живет в городах, с культурой их предков, рассказали в думе.