Фурсин: более 7 тыс. точек общепита в Москве перешли на "бесковидный" формат работы

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Свыше 7 тыс. точек общественного питания и фудкортов в Москве перешли на "бесковидный" формат работы с начала недели. Об этом заявил в пятницу ТАСС руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

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Всего в столице зарегистрировано порядка 17 тыс. заведений общепита из числа малых и средних предприятий.

"На данный момент более 7 тыс. точек общественного питания и фудкортов подали заявления в реестр на сайте i.moscow/expcovid, заявив таким образом о переходе на "бесковидный" формат обслуживания клиентов. Оказание гражданам услуг общественного питания может осуществляться только при условии включения в данный реестр, а также при соблюдении эпидемиологических ограничений", - сказал Фурсин.

По его словам, заявка в реестр обязательно должна содержать название точки, ее фактический адрес и название юридического лица. Если же под одним брендом работает несколько заведений, то надо подавать отдельные заявки на каждую точку.

"Каждый предприниматель принимает решение о подаче заявки в реестр, исходя из своих возможностей перестроить работу под новый формат. Кто-то посчитал экономически целесообразным не открывать свои точки на какой-то период времени, исходя из клиентопотока и других параметров", - сказал собеседник агентства.

Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы совместно с компанией "Яндекс" с начала недели создал в Яндекс.Картах перечень заведений, которые работают в "бесковидном" формате. Данные сформированы на основе реестра и постоянно обновляются, добавил Фурсин.

С 28 июня заведения общепита в Москве могут принимать только привившихся от COVID-19, переболевших в течение последних шести месяцев либо имеющих отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. Летние веранды и сезонные кафе в Москве до 12 июля открыты для посещения без предъявления QR-кодов.