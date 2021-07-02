Сильные ливни и грозы пройдут в выходные дни в регионах Северного Кавказа

ТАСС, 2 июля. Интенсивные ливни и грозы обрушатся в предстоящие выходные дни на регионы Северного Кавказа, а также акваторию Черного моря, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Термическая депрессия будет благоприятствовать развитию отдельных массивов кучево-дождевых облаков с ливневыми дождями и канонадами гроз на Юге России. Сильные ливни и грозы пройдут в выходные дни на Северном Кавказе, особенно в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии - Алании, а также в акватории Черного моря, на юго-востоке Ставрополья. Локальные дожди, грозы также ожидаются в Крыму, Краснодарском крае", - сказал он.

По словам синоптиков, погода усложнится к воскресенью, но все будет в рамках обычных летних процессов. В Крыму на выходных - короткие дожди, грозы при 28-33 градусах, в Сочи такая же ситуация при 28-31 градусе. В Элисте короткие дожди освежат воздух к вечеру субботы, будет жарко - 34-36 градусов. В Нальчике ливни пройдут при температуре 29-31 градус, а вот Грозный осадки обойдут стороной, там столбики термометров поднимутся до 33-35 градусов.

Вода в Черном море в районе Новороссийска, Анапы, Сочи, Туапсе прогреется до 24-26 градусов, в Крыму - до 23-25 градусов.