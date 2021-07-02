Власти Австралии предупредили об угрозе появления еще более опасных штаммов коронавируса

СИДНЕЙ, 2 июля. /ТАСС/. Индийский штамм коронавируса (штамм "Дельта") - один из целого ряда внушающих опасения вариантов коронавируса, однако в ближайшие месяцы и годы их станет гораздо больше. С таким заявлением выступил в пятницу глава федерального департамента здравоохранения Австралии Пол Келли.

"Штамм "Дельта" - последний из известных нам вариантов коронавируса, называемых внушающими опасения. Но их будет больше, в ближайшие месяцы и годы появятся и другие [более опасные] штаммы, в этом никаких сомнений. Нам нужно научиться жить с этим и, узнавая об их появлении, изменять и при необходимости и наши подходы", - заявил Келли в ходе онлайн-брифинга для журналистов.

По словам Келли, быстро распространяющийся по миру штамм "Дельта" мало изучен, его сложно контролировать. "Самое важное, что мы знаем об этом конкретном варианте, это его высокая контагиозность. Он передается от человека к человеку легче, чем предыдущие штаммы, но на данном этапе у нас нет убедительных доказательств того, что [вызываемое им заболевание] более серьезно, чем возникающее после заражения другими штаммами", - сказал он.

Также глава департамента отметил, что, хотя и существуют некоторые сомнения в высокой эффективности вакцин, пока это единственное действенное средство в борьбе с болезнью. "Вакцины работают, и они определенно все еще являются тем, что нам нужно", - подчеркнул Келли.

В последние две недели Минздрав Австралии фиксирует стабильный прирост числа зараженных в крупнейших городах континента. За минувшие сутки в стране, где более полугода не выявляли ни одного внутреннего случая инфицирования, зафиксировали более 30 новых случаев COVID-19, все они вызваны штаммом "Дельта".

С начала эпидемии в Австралии выявили более 30,6 тыс. заразившихся коронавирусом. Выздоровели 29 394 человека, умерли 910. С 22 февраля в стране проводится кампания вакцинации против коронавируса. К 1 июля прививку сделали более 7,8 млн австралийцев (более 30% населения Австралии), однако число тех, кто получил две дозы вакцины, не превышает 1,65 млн человек (6,36% населения страны).