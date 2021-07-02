В Парагвае до конца года продлили действие санитарной ЧС из-за пандемии

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 июля. /ТАСС/. Парагвайские власти до конца года продлили действие чрезвычайной санитарной ситуации в стране из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил в пятницу телеканал Telesur со ссылкой на решение правительства южноамериканской республики.

За счет продления действия ЧС власти надеются смягчить социальные и экономические последствия эпидемии COVID-19, из-за которой с марта прошлого года в стране умерли более 13 тыс. человек. Министр финансов республики Оскар Льямосас сообщил, что на эти цели будет выделено $365 млн.

Закон о чрезвычайном санитарном положении, в частности, предоставляет Минздраву страны возможность нанимать медицинский персонал по упрощенной схеме. Это позволяет сократить нехватку работников в госпиталях республики, которые обслуживают пациентов с коронавирусом.

По данным Минздрава, за последние сутки в Парагвае выявлено 1 716 новых случаев заражения коронавирусом, 122 человека умерли от последствий инфицирования. Всего с начала пандемии в стране выявлено 424 998 заразившихся.

В Парагвае 22 февраля стартовала кампания по вакцинации от коронавируса. С тех пор хотя бы одну дозу препарата получил 726 681 житель страны, подавляющее большинство из них в возрасте 50 лет и старше, 172 986 парагвайцев прошли полный курс иммунизации. Как сообщил парагвайский президент Марио Абдо Бенитес, с субботы в республике начнется вакцинация населения в возрасте от 18 до 49 лет.

Первый случай заражения коронавирусом в Парагвае был подтвержден 7 марта прошлого года. Власти страны ввели карантин 10 марта 2020 года, затем его продлевали несколько раз.