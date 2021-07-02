Турецкие мастера распишут соборную мечеть в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Роспись строящейся соборной мечети в Симферополе, которая станет крупнейшей в Крыму, выполнят мастера из Турции. Они присоединятся к работам на последнем этапе, сообщил журналистам главный архитектор религиозного комплекса Эмиль Юнусов. По его словам, возведение культового сооружения завершено на 70%, практически готов его фасад.

"Турки по всему миру сейчас строят мечети, там из поколения в поколение передаются эти секреты. <...> Мы постоянно в контакте с подрядчиками в Турции, которые изготавливают [мраморные элементы, люстры, ковры]. Очень много декоративных, тонких материалов, которые требуют знания дела, их мастера выполняют в Стамбуле ", - сказал Юнусов.

По его словам, отделочные работы займут до года. Ожидается, что в ближайшее время материалы из камня и мрамора для внутренней отделки доставят в Крым. "Готовы на 100% все входные двери в мечеть. Единственное, надо их проверить и принять. Двери и ковры будут устанавливаться в самый последний момент", - добавил Юнусов.

Архитектура соборной мечети будет представлять собой симбиоз стилей. "Мечеть - османская архитектура, если взять административный и гостевой корпус, там очень много крымскотатарского. Есть смесь османского стиля со стилем барокко. Гостевой дом - это дома XIX века в Крыму на Южном берегу, симбиоз марокканской, классической архитектуры и южнобережным крымскотатарским стилем", - рассказал Юнусов.

В муфтияте Крыма рассчитывают, что турецкие мастера прибудут в Крым в ближайшее время. Об этом сообщил заместитель муфтия республики Айдер Исмаилов.

Долгожданный проект

"За всю историю Крыма - это самый крупный мусульманский объект. В Евпатории есть ханская мечеть, дворцовая мечеть в комплексе хан-сарая. Но мечеть такого масштаба, объема строится в первый раз. Поэтому это уникальный проект и уникальное событие. Для мусульман Крыма - это долгожданный проект еще и потому, что более 20 лет мы арендуем спортзал во дворце профсоюзов и два раза в год - Ураза-Байрам и Курбан-Байрам - мы проводим там. У нас нет центральной мечети, которая вместила бы всех прихожан", - рассказал Исмаилов.

Мечеть в Симферополе строится пятый год, сроки завершения работ неоднократно переносили, в том числе из-за пандемии. Сейчас предполагается, что она будет сдана к 21 апреля в 2022 года - годовщине подписания в 2014 году указа президента РФ о реабилитации крымскотатарского и других народов. Общая площадь мечети составит 5,7 тыс. кв. м, вместимость - 2,6 тыс. человек.

Стоимость проекта на первоначальном этапе оценивалась в 2 млрд рублей. Его реализуют за счет частных инвестиций. Вице-премьер Крыма Михаил Назаров отметил, что "основной вопрос финансирования на сегодня решен". "Есть дополнительные средства, ожидаются еще дополнительные, которые позволят нам бесперебойно проводить строительные работы на соборной мечети. И оптимистичные прогнозы дают нам основания полагать, что в начале следующего года - во втором квартале планируем завершение строительства соборной мечети, если не будет негативных факторов извне", - отметил он.