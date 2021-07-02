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Пандемия COVID-19

Эксперт предупредил о серьезных неврологических осложнениях у пациентов с COVID-19

Речь идет от возможных церебральных инсультах, инфекционных поражениях центральной нервной системы, острых рассеянных энцефаломиелитах, отметил главный внештатный невролог Минздрава России Михаил Мартынов

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Церебральные инсульты, инфекционные поражения центральной нервной системы, острые рассеянные энцефаломиелиты могут возникать у пациентов с коронавирусной инфекцией в качестве осложнений, однако данных об их частоте пока нет, сообщил в пятницу журналистам главный внештатный невролог Минздрава России Михаил Мартынов.

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"Серьезные неврологические нарушения как осложнения COVID-19 включают церебральные инсульты (геморрагические и ишемические), инфекционные поражения центральной нервной системы - менингоэнцефаломиелиты, острые рассеянные энцефаломиелиты, - а также поражения периферической нервной системы в виде аутоиммунных полиневропатий. Систематизированных данных о частоте этих расстройств пока еще нет", - сказал он.

Мартынов добавил, что в зарубежной и отечественной медицинской литературе можно встретить большое количество публикаций с описанием единичных наблюдений или серий наблюдений пациентов с неврологическими осложнениями после COVID-19. По его словам, сейчас предполагается, что поражение головного мозга при ковиде в абсолютном большинстве случаев происходит опосредованно через системную воспалительную реакцию, аутоиммунные процессы и эндотелиальную дисфункцию.

По словам эксперта, некоторые неврологические симптомы после перенесенного инфицирования могут сохраняться в течение нескольких недель и даже месяцев. "Они принципиально не отличаются от симптомов острой фазы COVID-19 и чаще встречаются в случаях, когда заболевание было перенесено в тяжелой форме. Единственной защитой от заболевания COVID-19, которое становится причиной серьезных осложнений, является вакцинация", - заключил Мартынов.

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