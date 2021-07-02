В Москве выявили еще один факт продажи поддельных сертификатов вакцинации от COVID-19

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Правоохранители выявили еще один факт продажи поддельных сертификатов против коронавирусной инфекции и справки о наличии антител. Об этом говорится в сообщении на сайте "МВД медиа".

"Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции в ходе проверочной закупки посредством одного из мессенджеров приобрели сертификат о вакцинации против COVID-19, якобы выданный одной из городских поликлиник, а также справку о прохождении лабораторного исследования на антитела к коронавирусу, оформленную в популярном центре клинической диагностики Москвы. В ходе проверки установлено, что оба документа являются поддельными. Оперативники задержали 33-летнего ранее судимого жителя столицы на Измайловском шоссе", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что злоумышленник покупал готовые медицинские документы с подписями и печатями врачей на одном из сайтов в интернете за 500 рублей и собственноручно вписывал данные клиента. После этого он через службу доставки или такси отправлял справки покупателю, прилагая к посылке номер своей банковской карты, куда нужно было перевести деньги. За свою работу злоумышленник хотел около 4 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков"). "В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сказано в сообщении.

Всего московские полицейские с начала года возбудили 44 уголовных дела по факту подделок сертификатов о вакцинации и справок об отрицательных ПЦР-тестах.