Петра Мамонова подключили к аппарату ИВЛ

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Поэта, основателя группы "Звуки Му", актера Петра Мамонова, госпитализированного с коронавирусом, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщила ТАСС в пятницу его супруга и менеджер Ольга Мамонова.

"На сегодняшний день, утром, в 9 часов, его состояние оценивается [врачами] как крайне тяжелое. Вчера вечером был подключен к ИВЛ", - сказала собеседница агентства.

Накануне супруга артиста сообщила, что он был госпитализирован в больницу в Коммунарке в тяжелом состоянии и находится в реанимации.

Мамонову 70 лет. В 2019 году он пережил инфаркт и последующую операцию на сердце.