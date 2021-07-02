Персонал и пациенты главной больницы Фиджи сутки голодали из-за вспышки в ней COVID-19

СИДНЕЙ, 2 июля. /ТАСС/. Персонал и пациенты главной клинической больницы Фиджи, расположенной в столице страны Суве, сутки оставались без еды из-за вспышки коронавируса в лечебном учреждении. Об этом в пятницу сообщает радиостанция Radio New Zealand .

По ее данным, сотрудники и около 500 пациентов Мемориального госпиталя Сувы на сутки остались без пищи, поскольку двое работников кухни медицинского учреждения оказались инфицированы коронавирусом. Как сообщил секретарь фиджийского Минздрава Джеймс Фонг, больничная кухня, закрывшаяся утром в четверг, "была открыта лишь к полудню пятницы после дезинфекции".

С середины апреля Республика Фиджи борется с масштабной вспышкой коронавируса. По данным местного министерства здравоохранения, за последние два месяца число зараженных в стране выросло с 0 до 4 779. Умерли от осложнений, вызванных вирусом, 24 человека, выздоровели 918. За минувшие сутки фиджийские медики зарегистрировали 431 новый случай инфицирования и два летальных исхода.

В попытке сдержать распространение коронавируса власти Фиджи ввели жесткие санитарные ограничения в городах основного острова архипелага Вити-Леву, а позднее распространили их действие на территорию всей страны. В республике прекращена работа всех предприятий, учреждений и организаций, чья деятельность не связана с жизнеобеспечением граждан. Фиджийцам предписано оставаться дома, покидая его только в случае крайней необходимости, и носить маску за пределами собственного жилища.

Первый случай заражения коронавирусом был выявлен в республике 19 марта прошлого года, однако после этого страна долгое время (с 5 июня 2020 года по 19 апреля 2021 года) считалась свободной от коронавируса. В данный момент на Фиджи зарегистрированы 3 896 пациентов с активной формой COVID-19 (население островного государства составляет 889 тыс. человек).